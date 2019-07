fš, Novinky

Už na konci června začala Letní škola Badatele, kterou pro středoškoláky připravila Přírodovědecká fakulta UP. Zájemci o přírodní vědy tak nyní využívají nabídky exkurzí do pracovišť, škola pro ně nachystala i populárně naučné přednášky a doprovodný program.

„Naším cílem je nejen zvýšit zájem o přírodní vědy, ale také navázat nové kontakty se studenty podobných zájmů. V odpoledních a podvečerních hodinách jsme pro všechny připravili šifrovací hru, návštěvu zoo, turnaj v deskových hrách i vědomostní kvízy,“ řekl organizátor letní školy Ondřej Hrabina.

Medicínské právo

Část července v Olomouci patří Letní škole medicínského práva. Její letošní ročník se zaměří na alternativní řešení sporů ve zdravotnictví.

„Zvolili jsme téma, o kterém jsme přesvědčeni, že má v každodenní zdravotnicko-právní praxi budoucnost. Cílíme hlavně na zahraniční studenty. Mezi přihlášenými máme studenty z Itálie, Velké Británie, Ruska, Iránu či Peru,“ vyjmenoval za organizátory Daniel Pospíšil.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

FOTO: Univerzita Palackého - Imrich Veber

Mezi přednášejícími budou odborníci z olomoucké a pražské právnické fakulty, expertka z Fakultní nemocnice Olomouc nebo Tim Casey z americké California Western School of Law.

Asijská účast na škole zdravého životního stylu

Zhruba stovka studentů všech věkových kategorií z různých koutů světa přijede v červenci na tradiční olomouckou Letní školu slovanských studií.

Stejný měsíc začne na univerzitě i škola s názvem Promotion of Physical Activity and Healthy Lifestyle. Zaměří se na základní orientaci v oblasti zdravého životního stylu, akcentující pohybovou aktivitu a fitness. Součástí budou předměty se zaměřením na fitness, podporu pohybové aktivity, výživu či monitoring pohybové aktivity, to vše za přispění moderních technologií v komplexu Aplikačního centra BALUO.

Nad rámec předmětů z oblasti zdravého životního stylu je v programu i výuka angličtiny a plavání.

„Škola bude ve znamení asijské účasti, takže můžeme hovořit i o jakémsi exkurzu do evropských technik monitoringu pohybové aktivity a sledování kondice či kondiční přípravy,“ uvedl Michal Kudláček, proděkan pro zahraničí Fakulty tělesné kultury UP.

Ve výčtu červencových aktivit nechybí ani Letní filozofická škola, jejíž 29. ročník se s programem přednášek, seminářů a diskuzí v kruhu pedagogů, studentů, vědců a mladých výzkumníků uskuteční ve Velkých Losinách.

Srpnu bude dominovat bohemistika

I když olomoucká univerzita bohatý program letních škol inovuje, jeho základem zůstávají především školy s tradicí. V srpnu k nim patří Letní škola bohemistiky, která je určena především učitelům středních, ale i základních škol.

Přihlášky škola přijímá až do 31. července a hlásit se mohou i jiní zájemci o aktuální informace z literární i jazykové bohemistiky – knihovníci, redaktoři či pracovníci kulturních institucí.

Parkánové zahrady u Filozofické fakulty UP

FOTO: Vojtěch Duda, Univerzita Palackého

Srpnovou stálicí je též Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd. Letos se zaměří na třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích.

Právní ochrana uprchlíků či škola diplomacie

Na UP se uskuteční také Mezinárodní letní škola právní ochrany uprchlíků, která je tréninkem pro pracovníky z oblasti humanitární pomoci.

A nakonec Letní škola diplomacie, jejímž cílem je motivovat středoškolské studenty k zájmu o současné dění. Během této školy, která srpnové dny uzavře, se studentům naskytne možnost nahlédnout do práce diplomatického sboru ministerstva zahraničí i 7. organizované brigády v Přáslavicích.

Středoškoláci poznají atmosféru prostředí na VŠ a získají přehled o světových událostech a jejich souvislostech. Unikátní program této školy se uskuteční za účasti předních odborníků, diplomatů a armádních příslušníků, a to díky organizaci katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty UP a zmíněného ministerstva.