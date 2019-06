Olomouc v létě přivítá studenty z celého světa. Přijedou se učit česky

Do Olomouce zamíří na přelomu prázdnin zhruba stovka studentů z celého světa, jejichž hlavním cílem bude učit se českému jazyku. Během čtyřtýdenního kurzu usednou do lavic na půdě tamní Filozofické fakulty Univerzity Palackého (UP) a během Letní školy slovanských studií se ponoří do přednášek i workshopů. Letní škola má ve městě dlouholetou tradici, letos se uskuteční po třiatřicáté. Otevřena bude od 20. července do 18. srpna.