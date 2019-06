Hlava má nejen zachovalé velké tesáky, ale je též pokrytá hustou srstí. Vědci ve Stockholmu a v Tokiu budou studovat DNA a vnitřní anatomickou strukturu hlavy, v níž se nachází i plně zachovalý mozek.

Zvíře zřejmě uhynulo, když mu byly dva až čtyři roky. „Velmi nás zajímá, zda tento druh vyhynul, nebo jestli se z něj stal moderní vlk. Případně nakolik je s ním příbuzný,“ prohlásil Albert Protopopov z Jakutské akademie věd.

Stáří zvířete pomohlo Rusům a Japoncům zjistit právě i švédské Stockholmské muzeum, které po prozkoumání DNA pozůstatky datuje do pleistocénu, tedy staršího období čtvrtohor. Podle ruského vědce není zatím zcela jasné, zda byl vlk větší než jeho současní příbuzní, ale určitě měl silnější skus.

Jeho hlava totiž podle webu The Siberian Times měří 40 centimetrů, kdežto současný sibiřský vlk má hlavu velkou pod 28 cm, často 22 až 27 cm. Zřejmý dávný příbuzný tak mohl lovit kupříkladu i bizony.

