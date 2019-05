„Ačkoli to bude několik let předtím, než první lidé stanou na Marsu, nabízíme vám příležitost poslat své jméno – uložené na čipu – na rudou planetu na palubě roveru Mars 2020,“ informuje na sociální síti vesmírná agentura NASA.

Want to go to Mars?



Here’s the next best thing: an opportunity to send your name along for the ride to the Red Planet aboard our #Mars2020 rover. Be sure to get your boarding pass + find out more in this @Twitter moment: https://t.co/R8RTY7PsuG