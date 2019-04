Michal Polák, Právo

„Celé studium je od začátku v češtině, takže i u maturity dělají cizinci všechno v češtině úplně stejně jako domácí studenti. Proti nim mají jedinou výhodu, na vypracování písemné práce dostávají až 25 minut navíc nad vymezený čas sto deseti minut,“ řekl Právu ředitel umělecké školy Pavel Kopřiva. Žádné jiné úlevy zahraniční studenti nemají.

„Systém je vůči nim vlastně docela nekompromisní. Ale zřejmě je to tak v pořádku. Čtyři roky studovali v češtině, takže se berou jako čeští studenti, i když je jasné, že mají trochu handicap,“ připouští Kopřiva.

„Máme tu ale skvělou češtinářku, takže jsou dobře připraveni a měli by to dát,“ věří ředitel školy.

Starosti s maturujícími cizinci si nedělají ani na Střední odborné škole a učilišti v České Lípě, největší střední škole v Libereckém kraji.

„Mezi maturanty není nikdo, kdo by měl problém s češtinou,“ pátrá v paměti Michaela Hrdličková, zástupkyně ředitelky školy.

„Cizinci mezi našimi studenty jsou většinou z rodin, které tu už dlouhodobě žijí, v mnoha případech jde o Slováky,“ dodala.

Koření českého kolektivu

Kamenickošenovské umělecké škole bylo v minulosti často vyčítáno, že zahraničních středoškoláků má mezi studenty až moc a že zabírají místo těm českým.

„Optimální poměr je zhruba jedna desetina,“ myslí si ředitel Kopřiva.

„Při větším počtu hrozí, že by mohli začít vytvářet uzavřenou komunitu a neměli by moc potřebu učit se česky a zapojovat se do českého prostředí. Jinak jsou ale dobrým kořením českého kolektivu,“ dodává ředitel.