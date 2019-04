Indie najednou vynesla družice na tři různé oběžné dráhy

Indická nosná raketa PSVL-C45 umístila v pondělí 1. dubna domácí i zahraniční satelity na tři různé oběžné dráhy Země, a to v rámci jediného letu. Je to poprvé, co se odborníkům z Indie něco takového povedlo. Podle agentury Reuters tak tento asijský stát vylepšuje svoji pověst coby jeden z průkopníků dopravy nákladů na orbitu a průzkumu vesmíru. Ovšem za některé své kroky Indové schytávají kritiku.