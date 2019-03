kil, fš, Novinky, Právo

I když se absolventi v současnosti nemusejí při nástupu do prvního zaměstnání prokazovat stážemi a brigádami, vyhledávají praxi stále častěji.

Firmy jim navíc vycházejí vstříc i pružností pracovní doby. Nabídka možností k získání cenných pracovních zkušeností pro studenty tak meziročně roste v řádu desítek procent.

Častěji chodí na praxi technici

„Počet absolventů, kteří si před nástupem do zaměstnání vyzkoušejí reálnou praxi, roste. A to je dobře. Studenti si tak mohou vyzkoušet nejen zaměstnavatele, ale i pracovní prostředí a získají představu o pracovním procesu. Při nástupu do práce pak nemají nereálná očekávání, což personalisté vítají,“ vysvětlil Michal Novák z pracovního portálu Profesia s tím, že častěji se praxí prokazují studenti technických oborů.

Firmy často našemu školství vyčítají, že studenty dostatečně nepřipravuje pro reálnou praxi a výuka je rigidní. Praxe ve firmách tak pomáhají i jinak – studenti poznají, jaké vědomosti je mohou posunout dále – vytvářejí tlak na to, aby se učili to, co využijí.

Získávají rovněž lepší vazby na odborníky ze spolupracujících firem, kteří jsou ochotní věnovat část svého času aktivní spoluúčasti při výuce, a to nejen na vysokých školách.

Usnadňují volbu kariéry

Stáže a brigády studentům také pomáhají lépe se zorientovat a v reálnějších obrysech uvažovat o jejich kariérním směřování. Často jsou také odrazovým můstkem k budoucí kariéře, protože mnohé programy jim umožní už v době studií získat zajímavé zkušenosti.

Například společnost Accenture, zabývající se mimo jiné manažerským poradenstvím a technologickými službami, v České republice nabízí studentům vyšších ročníků vysokých škol technického nebo ekonomického směru možnost zapojit se do stážového (internship) programu.

„Po absolvování přijímacího procesu k nám mohou studenti už v době studií nastoupit na poloviční úvazek. Poznají atmosféru a fungování naší společnosti, načerpají zkušenosti a získají kontakty na zajímavé lidi po celém světě. My samozřejmě vítáme, když u nás pak po dokončení vysoké školy pokračují v plnohodnotném režimu,“ konstatovala Šárka Vránová, manažerka lidských zdrojů dané společnosti.

Stáže již pro středoškoláky pravidelně pořádá kupříkladu i Akademie věd. Pod hlavičkou projektu Otevřená věda organizuje roční stáže na desítkách svých pracovišť, kde si mohou žáci SŠ vyzkoušet práci po boku zkušených výzkumníků.