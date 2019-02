Masarykova univerzita přilákala britského vědce. Bude zde zkoumat meziválečnou architekturu

Masarykova univerzita (MUNI) v Brně již podruhé udělila speciální grant Muni Award in Science and Humanities. Jeho nositelem se na pět let stane britský expert v oblasti dějin umění Matthew Rampley, který od 1. dubna přechází do Brna na plný úvazek z Birminghamské univerzity. Do ČR přináší i svůj projekt financovaný z grantu Evropské výzkumné rady (ERC). Zabývat se tu bude dějinami umění a architekturou střední Evropy v meziválečném období.