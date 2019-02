Do konce století zmizí z Hindúkuše a Himálaje asi třetina ledovců

Kvůli globálnímu oteplování roztaje do roku 2100 nejméně jedna třetina ledovců v asijských pohořích Hindúkuš a Himálaj, což vážně ovlivní životy dvou miliard lidí. Vyplývá to z první souhrnné zprávy, která vyhodnocuje jmenovaný region. Na studii, na níž se podílelo 350 vědců a akademiků z 22 zemí a 185 organizací, upozornil britský list The Guardian.