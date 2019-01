Kočky chápou lidské pohledy, prokázali vědci

Kočky mohou sledovat a následně správně vyhodnotit, na co se lidé dívají. Po svém výzkumu zaměřeném na to, jak tito domácí mazlíčci rozumějí očnímu kontaktu, to tvrdí vědci z Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti, nejstaršího maďarského vysokého učení.