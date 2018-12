fš, Novinky

„Letošní pozorovací podmínky Kvadrantid jsou příznivé, do roku 2022 nebudou lepší. V době maxima tohoto roje tak budeme moci vidět kolem 80 meteorů za hodinu,“ vysvětlil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Není to hvězda, ale Venuše

V prvních týdnech roku spatříme vysoko nad obzorem na ranní obloze před východem slunce také velmi jasný objekt, jako by to byla hvězda. Půjde ale o planetu Venuši v roli jitřenky, která by měla upoutat zraky skutečně všech. Po Slunci a Měsíci totiž bude nejjasnějším objektem na obloze.

Ilustrační snímek Venuše na obloze, pod ní je Měsíc.

FOTO: Profimedia.cz

Samotný Měsíc se během svého zatmění 21. ledna zcela ponoří do zemského stínu na 62 minut.

Úplné zatmění Měsíce 21. ledna 2019

FOTO: Astronomický ústav AV ČR/Petr Horálek

Následující zatmění Měsíce bude částečné a uvidíme ho ještě v tom samém roce, a to v noci ze 16. na 17. července. Podobně jako lednové úplné zatmění bude i toto od nás pozorovatelné téměř v celém svém průběhu.

Další roje meteorů

Třináctý srpen a noci kolem něj budou patřit nejznámějšímu meteorickému roji – Perseidám. Obvykle jde o působivou podívanou. [celá zpráva]

Kompozitní snímek maxima roje Perseid nad Královou Studňou na Slovensku z roku 2016 zachycuje Mléčnou dráhu a 104 meteorů vylétajících z jednoho místa na obloze – radiantu v souhvězdí Persea. Nejvíce meteorů bývá vidět tam, kde neruší světlo měst.

FOTO: Petr Horálek

„Pokud bychom promeškali Kvadrantidy i Perseidy, třeba kvůli počasí, budeme mít ještě příležitost pozorovat 14. prosince maximum nejvýraznějšího meteorického roku jménem Geminidy,“ doplnil Suchan. Ty bylo možné sledovat i letos. [celá zpráva]

Jen několikrát za století

Astronomický úkaz, který lze pozorovat přibližně pouze 13x za století, nastane 11. listopadu odpoledne. Tehdy planeta Merkur přejde před slunečním kotoučem, což bude možné pozorovat i z observatoře Astronomického ústavu v Ondřejově.

V ČR byl přechod Merkuru před Sluncem naposledy zaznamenán sice v květnu roku 2016, znovu se však odehraje až v listopadu roku 2032. Jde tedy dle odborníků o mimořádnou nebeskou událost.

Planeta Merkur

FOTO: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

„V příštím roce přeji co nejsvětlejší dny a co nejtmavší noci,“ uzavřel Suchan se zřejmým odkazem nejen na to, že tmavá obloha znamená dobré podmínky pro astronomická pozorování, ale i s jistou narážkou na problematiku takzvaného světelného smogu. [celá zpráva]