Kvůli zhruba dvoumilimetrové trhlině unikl vzduch a na palubě stanice tehdy klesl tlak. Posádka sice nebyla v ohrožení a trhlinu se rychle podařilo hermeticky zacelit, avšak dosud není jasné, jak vznikla.

Video

Záznam: Astronauti vystoupili z ISS do kosmu, aby prohlédli díru na kosmické lodi Sojuz

zdroj: NASA

I proto se vydali Kononěnko a Prokopjev díru prozkoumat také zvenčí z prostoru otevřeného vesmíru. [celá zpráva]

Vzorky se budou analyzovat na Zemi

Kosmonauti pořídili fotografie pláště, natočili video a odebrali vzorky, jež mají analyzovat experti na Zemi. Poznatky z obhlídky trhliny zatím podle agentury RIA Novosti naznačují, že nešlo o vrtání zevnitř, jak to dříve naznačovaly některé ruské oficiální zdroje.

Ruští kosmonauti pracují u vesmírné stanice.

FOTO: Handout, Reuters

Na materiálu ochranného štítu a izolace, který museli zmínění dva kolegové odřezat, nebyly stopy po vrtáku, který by musel narazit do určitého bodu, pokud by se vrtalo zevnitř.

#ВКД45а: фотографии выхода в открытый космос космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева 11 декабря 2018 г.



Спасибо за красивые снимки, @Astro_Alex! pic.twitter.com/G5QpVfLusX — РОСКОСМОС (@roscosmos) 13. prosince 2018

Ruská vesmírná korporace Roskosmos sdílela na svém Twitteru několik fotografií s Kononěnkem a Prokopjevem při akci.