NASA chystá bezpečnostní prověrku Boeingu a SpaceX. Důvodem má být Musk

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) připravuje rozsáhlou bezpečnostní prověrku společností Boeing a SpaceX, které budou do vesmíru dopravovat astronauty. V úterý to napsal deník The Washington Post s tím, že důvodem kontrol je sporné chování zakladatele SpaceX Elona Muska, který si v nedávném rozhovoru šluknul marihuany.