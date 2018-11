Nová posádka poletí na ISS příští měsíc, potvrdil šéf Roskosmosu

Šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin potvrdil, že by se 3. prosince měl uskutečnit let vesmírné lodi s novou posádkou na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Říjnový let totiž kvůli selhání nosné rakety Sojuz-FG skončil nouzovým přistáním vesmírné lodi s dvěma původně plánovanými novými členy posádky ISS.