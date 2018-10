Na veletrhu v Brně si budou žáci hledat další studium

Na brněnském výstavišti v pavilonu V proběhne od 23. do 26. října již 25. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2018. Akce bude pro veřejnost otevřena v úterý až čtvrtek od 8 do 16 hodin, v pátek od 8 do 14 hodin. Užitečný může být hlavně pro žáky, kterým se blíží maturita a čeká je pak rozhodování, co dál.