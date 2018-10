Sojuz MS-10 odstartoval z kazašského kosmodromu Bajkonur v 10:40 SELČ. Vrátit zpět na Zemi se astronauti museli poté, co podle NASA selhal pomocný vzletový stupeň, takzvaný booster.

Došlo u něj prý k nečekanému chování, které mohlo zkomplikovat let vzhůru, jak vyplývá ze zveřejněného prohlášení.

.@NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin are in good condition following today's aborted launch. I’m grateful that everyone is safe. A thorough investigation into the cause of the incident will be conducted. Full statement below: pic.twitter.com/M76yisHaKF