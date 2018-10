Zpět na Zemi se podle webu Space.com s Feustelem vrací i další Američan Ricky Arnold a ruský kosmonaut Oleg Artěmjev.

Loď Sojuz je snese na kazašský kosmodrom Bajkonur, kde mají být zhruba ve 13:45 SELČ.

„Feustel byl skutečným vůdcem, pracovat pod ním byla čest i zábava,“ prohlásil podle serveru CBS News astronaut Gerst, který na ISS zůstal s kolegy Serenou Auñón-Chancellorovou a Sergejem Prokopjevem.

Sám bývalý americký velitel všem poděkoval za podporu i spolupráci. Na Twitter připojil působivý snímek Slunce nad zemským obzorem z oběžné dráhy.

I have had my “glory days in the hot sun” and now it’s time to come home. Thank you everybody for following along on Expedition 56’s journey living on @Space_Station. I hope you continue to follow @NASA as we explore the great depths of space for the benefit of humanity. pic.twitter.com/HhUkzbUjSN