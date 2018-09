Nálezy svědčí o tom, že pivo se nemuselo vyrábět ze zbytků chleba, jak se dosud předpokládalo. V archeologickém časopisu Journal of Archaeological Science vědci uvádějí, že pivo se vařilo na rituální svátky k uctívání zemřelých.

„Tento pivovar je považován za nejstarší výrobnu alkoholu na světě,“ uvedla profesorka Stanfordské univerzity a vedoucí vědeckého týmu Li Liuová v rozhovoru s listem Stanford News.

Drink to old times: World's 'oldest brewery' 13,00 yhears old found in Israel https://t.co/ZT8HWGzEub pic.twitter.com/LOphTfevCK