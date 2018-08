fš, Novinky

Terraformace („pozemšťování“) je globální děj, při kterém dochází k záměrné přeměně atmosféry, teploty a přírodních podmínek planety či měsíce s cílem co nejvíce přiblížit tamní podmínky těm na Zemi a učinit místo pro lidi obyvatelné. Jednoduše řečeno - jde o hypotetickou přeměnu nehostinných faktorů na hodnoty snesitelné pro lidský organismus.

Některé planety jsou pro terraformaci vhodné (terestrické), jiné nikoli - například plynní obři jako je Jupiter, nebo třeba Měsíc, protože nemá atmosféru.

Vážným kandidátem pro tuto akci při expanzích do vesmíru byla právě planeta Mars. U ní se plánovalo zvýšení teploty její atmosféry pomocí umělého skleníkového efektu vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší. Jenže ono to pravděpodobně nepůjde... Proč?

Autoři výzkumu se zamysleli nad otázkou, jak složité by bylo zvýšit atmosféricky tlak na Marsu, abychom po jeho povrchu mohli chodit bez speciálního obleku a ideálně také bez dýchacího přístroje.

Potvrdili, že Mars disponuje kysličníkem uhličitým ve svých skalách i na polárních ledových čepičkách, napsal server Space.com. I kdyby se ale všechen uvolnil, nestačilo by to na zvýšení atmosférického tlaku na 1 bar, což je nezbytné pro to, aby teplota u pólů byla vyšší než teplota tání ledu.

Musk nesouhlasí

Americký miliardář Elon Musk v roce 2015 navrhl, že by na rudé planetě mohly „uvězněný“ oxid „osvobodit“ jaderné zbraně. Jenže vědci nyní dospěli k závěru, že CO2 je na Marsu málo. Atmosférický tlak by tímto způsobem šlo zvýšit jen na úroveň sedmi procent toho pozemského.

Vizionář Musk s tím ale nesouhlasí a na svém Twitteru poznamenal, že oxidu uhličitého je na Marsu dost, podle jeho slov v půdě.

There’s a massive amount of CO2 on Mars adsorbed into soil that’d be released upon heating. With enough energy via artificial or natural (sun) fusion, you can terraform almost any large, rocky body. — Elon Musk (@elonmusk) 31. července 2018

I kdyby měl pravdu, je tu další problém. Výzkumníci tvrdí, že pokud by se uvolnil CO2 z půdy, bylo by třeba, aby se Mars ohřál do hloubky 100 metrů pod svým povrchem. Něco takového by však mohlo trvat až 10 tisíc let.

Při našich současných technologických možnostech tak skutečně nemusí být možné udělat z Marsu místo, které by mohlo být pro lidstvo teoreticky obyvatelné.