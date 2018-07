fš, Novinky

Nejen že se Mars přiblíží k Zemi, ale bude podle amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) zároveň i v takzvané opozici. To znamená, že Slunce a Mars se objeví na opačných stranách od Země.

Dráhy Marsu a Země jsou odlišné, každá planeta navíc obíhá Slunce jinou rychlostí a v jiné vzdálenosti. Oběhnout Slunce zabere rudé planetě zhruba dvakrát tolik času než Zemi, kolem 687 dní. Nyní se při svém putování obě planety „potkají”.

Úkaz, který začíná 27. července, se nazývá velká opozice Marsu. Po dvou letech se rudá planeta dostane opět blízko k Zemi a její kotouček v dalekohledech bude větší. Půjde tak na planetě pozorovat větší detaily.

Planeta Mars v dalekohledu ze Země

FOTO: Česká astronomická společnost, archív

Mars bude údajně až pětkrát jasnější než obvykle, zájemci jej budou moci sledovat na noční obloze. Čím více se bude od Země vzdalovat, tím méně bude zářit. Agentura Reuters píše, že bude jako pomyslná tmavě oranžová až načervenalá hvězda viditelný pouhým okem.

Podle astronoma Deana Regase z americké hvězdárny Cincinnati Observatory, kterého cituje magazín Newsweek, bude tento fenomén moci sledovat většina lidí na světě kromě obyvatel severních lokalit, jako je Aljaška, sever Kanady, Grónsko nebo Island.

Vzdálenost mezi Zemí a Marsem se značně mění

Opozice Marsu se Sluncem nebude taková jako v roce 2003, přesto se Mars 31. července přiblíží k Zemi na téměř rekordních 57,5 miliónu kilometrů. Dobře viditelná bude planeta od poloviny července do konce první půlky srpna.

„Vzdálenost Marsu od nás se neustále proměňuje. V opozici se Sluncem bývá v rekordních blízkostech jako letos, zatímco když je za Sluncem, může být od Země vzdálen i 401 miliónů kilometrů,“ uvedl pro Novinky Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.

Mars nemůže být na obloze velký jako Měsíc

Zatímco rudá planeta se k té naší během července přibližuje, Měsíc bude naopak neobvykle vzdálen a nabídne nám své nejdelší zatmění v tomto století. Pozoruhodná náhoda je, že tyto dvě velké astronomické události spojuje i shodné datum, tedy 27. červenec. [celá zpráva]

Vzdor tvrzením, které se občas objevují, nicméně nelze očekávat, že bude Mars na obloze vidět jako Měsíc.

„Až uvidíte na obloze Mars stejně velký jako Měsíc, tak se dobře, ale opravdu dobře dívejte! Je to totiž pravděpodobně úplně to poslední, co vy i zbytek lidí na planetě Zemi uvidíte. A vnukům o tom vyprávět určitě už nestihnete,“ okomentoval to pobaveně Milan Halousek z České kosmické kanceláře.

„Teď v červenci, v době úplného zatmění Měsíce, bude na obloze Mars zrovna nedaleko od Měsíce. A bude přibližně 75x menší. Takže pořád platí: Mars je na obloze ve velikosti jasnější načervenalé tečky, kdežto Měsíc ve velikosti velké koule,“ vysvětlil Halousek pro Novinky.

Měsíc, i když bude na své poměry daleko, se od nás nevzdálí o mnoho více než na 400 tisíc kilometrů.