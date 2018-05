fš, Novinky

Dvouletý navazující magisterský program předložila k akreditaci Fakulta pedagogická ZČU ve spolupráci s Technickou univerzitou v německém Chemnitzu (Saská Kamenice). Studenti získají informace spojené se zdravým životním stylem, podporou a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Studijní program je jak v Sasku, tak v ČR dosud jedinečný, je určen především pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů.

Studium zahrnuje řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi, například zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci sladění pracovního a soukromého života.

U německých i českých absolventů lze podle ZČU očekávat posílení pozic na trhu práce v oborech spojených s prevencí a podporou zdraví.

Tři semestry doma, jeden na partnerské škole

Výuka bude prezenční a bude probíhat na Západočeské univerzitě i na Technické univerzitě Chemnitz. Studenti absolvují vždy tři semestry na své domovské škole a jeden semestr na partnerské zahraniční univerzitě.

Čeští studenti budou v Německu studovat primárně v němčině, podpůrným jazykem bude angličtina. Němečtí studenti budou v Plzni studovat v angličtině a v němčině. Absolventi získají diplom z obou univerzit.

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

FOTO: ZČU

Jelikož Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil akreditaci až po termínu přijímaní přihlášek na fakultu, je do tohoto programu vyhlášeno dodatečné přijímací řízení. Přihlášky se podávají elektronicky, a to do 10. srpna, přijímací zkouška se uskuteční 31. srpna. Podmínkou pro přijetí je absolvování bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do 14. září 2018.

Smlouvu o společné přípravě českých a německých studentů v rámci double degree programu Pedagogika pohybové prevence podepsali děkan Fakulty pedagogické ZČU Miroslav Randa a děkan Fakulty humanitních a sociálních věd Technické univerzity Chemnitz Josef Krems na konci loňského července. Obě fakulty spolupracují už několik let na vědeckých projektech v oblasti zdraví.

