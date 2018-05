Vesmírná soutěž láká žáky na Hvězdné městečko u Moskvy

Odstartovala nová česko-ruská soutěž pro studenty základních a středních škol s názvem Vesmír nás spojuje. Zahájena byla 10. května, hlavní cenou je exkurze do Hvězdného městečka u Moskvy, kde se kosmonauti připravují na lety do vesmíru. Soutěž pro žáky od 13 do 18 let se znalostí češtiny a angličtiny či ruštiny probíhá za podpory ruské státní kosmické agentury Roskosmos.