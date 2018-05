fš, Novinky, ČTK

Žádný létající stroj těžší než vzduch zatím ještě nebyl na jiné planetě testován. Tým NASA dlouho pracoval na tom, aby zmenšil funkční helikoptéru „na velikost softbalového míčku“ a snížil její hmotnost na 1,8 kilogramu.

Desetkrát rychlejší než běžné vrtulníky

Dvojice protiběžných rotorů autonomní helikoptéry se bude pohybovat rychlostí skoro tři tisíce otáček za minutu, což je dle NASA asi desetkrát rychleji než u standardních vrtulníků využívaných na Zemi.

„Aby dokázal létat v řídké atmosféře, museli jsme stroj vyrobit co možná nejlehčí – a přitom ale co nejvýkonnější,“ vysvětlila vesmírná agentura.

Vrtulník rovněž disponuje solárními články k nabíjení lithium-iontových baterií a zahřívacím mechanismem, který udrží stroj během mrazivých nocí na planetě v ideální teplotě.

Řízení ze Země

Mise NASA by měla odstartovat na Mars v červenci 2020, vrtulník bude řízen ze Země. Během 30denního testovacího období by měl uskutečnit až pět delších letů do vzdálenosti několik stovek metrů. Ve vzduchu by se měl během jednoho letu udržet zhruba 90 vteřin.

„Poté, co před 117 let předtím (v roce 1903, tedy 117 let před plánovanou akcí v roce 2020 – pozn. red.) předvedli bratří Wrightové, že na Zemi je možný udržovaný a řízený let a vznesli do vzduchu první letoun, může jiná skupina amerických průkopníků dokázat, že totéž může jít i na jiném světě,“ zasnil se dle listu The Independent Thomas Zurbuchen z úřadu NASA.

„Můžeme se pochlubit řadou historických prvenství. Představa, že nebe nad jinou planetou brázdí vrtulník, je nesmírně vzrušující,“ poznamenal další představitel NASA Jim Bridenstine. Doplnil, že helikoptéra skýtá množství příslibů pro budoucí vědu a průzkum Marsu.

Jak dodává server Space.com, pro výzkumníky je skvělou příležitostí a motivací objevovat, co se – s nadsázkou řečeno – ukrývá za dalším kopcem. Helikoptéra s klasickou vrtulí, která jinak díky zmenšení vypadá jako dron, může otevřít novou dimenzi ve vesmírném průzkumu a zajímavě i užitečně doplnit již známé pohledy na rudou planetu z její oběžné dráhy i jejího povrchu.

NASA nelení, Mars astronomy a další vědce enormně zajímá. Proto pracují i na vývoji dalšího pátracího přístroje, takzvaných robotických včel. [celá zpráva]