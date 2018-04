fš, Novinky

Nejlepší nápady finalistů soutěže chtějí zástupci české reprezentace z týmu Dukla Brno otestovat v reálném aerodynamickém tunelu. Pokud v náročném testování uspějí, mohou se nápady studentů už za dva roky objevit na olympijských hrách v Tokiu.

Chlazení helmy i snížení odporu

Projekt zahrnoval mnoho rozhovorů s cyklisty a výzkumníky a desítky hodin modelování, výpočtů a testování ve virtuálním aerodynamickém tunelu, kde Regner a Kůst ověřovali své prototypy.

Podařilo se najít pozici, při které se vzduch kolem jezdce tolik nekumuloval a proudění od ramen k zádům bylo plynulejší. Cyklista má v námi navrhované pozici ruce více natažené dopředu. Martin Kůst

„Na začátku byla řada našich nápadů, u kterých jsme testovali, jaký budou mít reálný vliv na snížení tření a odporu, s nimiž se musí jezdec na trati poprat. V softwaru jsme si vymodelovali reálného jezdce a ve virtuálním tunelu jsme ověřovali, jak se která změna pozice projeví,“ vysvětlil Regner.

„Při všech změnách, do kterých kromě změny geometrie kola a jezdce patřilo třeba také chlazení helmy, úprava dresu či použití spreje pro snížení tření na discích, jsme při měření ve virtuálním aerodynamickém tunelu dosáhli snížení celkového odporu o 15 procent,“ doplnil Kůst.

Studenti testovali vliv pozice rukou na výsledný odpor vzduchu.

FOTO: VUT

Největší výhodu podle nich přinesla změna pozice cyklisty na kole. „Podařilo se nám najít pozici, při které se vzduch kolem jezdce tolik nekumuloval, proudění od ramen k zádům bylo plynulejší. Cyklista má v námi navrhované pozici ruce více natažené dopředu,“ popsal Kůst s tím, že virtuální prototypy je nyní potřeba otestovat v reálném aerodynamickém tunelu.

Právě komplexní řešení problematiky nejvíce zaujalo odbornou porotu složenou ze zástupců FSI VUT, cyklistického týmu Dukla Brno, společnosti ICON Technology a také z Aerodynamického oddělení Škoda Auto, která za nápadem na uspořádání této soutěže stojí.

Motivace v práci na reálných projektech

„Práce na reálných projektech je pro studenty velkou motivací. V soutěži měli šanci aplikovat znalosti z výuky, rovněž své nápady a jejich reálnou proveditelnost konzultovat s cyklisty, trenéry i výzkumníky. Přínosem pro ně byla i možnost seznámit se s unikátním výpočetním nástrojem, virtuálním aerodynamickým tunelem, se kterým mohli pracovat díky podpoře společností ICON Technology a Škoda Auto a také centra IT4Innovations na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava,“ dodal hlavní organizátor z FSI VUT Jan Navrátil.

Prezentace projektu

FOTO: VUT

Do soutěže se mohli přihlásit studenti bakalářského a magisterského studia na technických univerzitách v ČR. Z návrhů, které se sešly v prvním kole, porota vybrala do finále čtyři nejlepší týmy. Studenti pak měli měsíc na to, aby své nápady vymodelovali do podoby virtuálních prototypů a otestovali jejich funkčnost v takzvaném virtuálním větrném tunelu. Testování v reálném provozu je už na cyklistické reprezentaci.