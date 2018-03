Václav Pergl, Právo

„Podařilo se nám unikátním postupem vyvinout přípravek, který zahojí chronické rány pacientům, u kterých žádná jiná léčba nezabírá,“ představila objev týmu vědců z Národního Centra Tkání a Buněk MUDr. Šárka Sekorová, která je vedoucí lékařkou výzkumného týmu. Podle ní se bércové vředy, otevřené rány a další poškození kůže některým pacientům měsíce, někdy i roky nehojí.

„Na základě studia výsledků základního výzkumu jsme objevili a vyvinuli způsob, jak i po zpracování placenty v ní zachovat bioaktivní molekuly, především růstové faktory a cytokiny, a to v jejich původní struktuře. Ty se tak stávají základem pro léčbu a hojení ran. Objev, který jsme pojmenovali Amnioderm, podporuje růst nové kůže, působí protizánětlivě a rány se hojí,“ řekla Sekorová.

Příběh jeho vývoje se začal psát zhruba před pěti lety. Tehdy se tým mladých lékařů a vědců začal zabývat myšlenkou, kde všude by bylo možné hojivý potenciál plodových obalů využít. Navázal tím na své mnohaleté zkušenosti získané při léčbě ran v očním lékařství.

Velkým přínosem byla spolupráce se zahraničními odborníky a následně s několika pracovišti pro hojení chronických ran.

Rychlý postup

Svůj výzkum vědci završili sérií testů, které potvrdily neuvěřitelné hojivé účinky léku. Jednou z pacientek byla i paní Marie. Její rána zůstávala otevřená i po neúspěšné několikaměsíční léčbě. Po aplikaci přípravku se rána do dvaceti dní téměř kompletně zhojila. Sama paní Marie tento léčebný proces považuje za malý zázrak.

„Dělala jsem všechno možné, chodila po lékařích a nemocnicích, ale nic nepomáhalo. Až poté, co jsem dostala tento produkt od pana doktora Hladkého, se rána začala zázračně hojit. A dnes už na kůži není skoro poznat, že jsem nějakou ránu měla,” popsala rychlý postup hojení pacientka.

Objev je se svými hojivými účinky natolik inovativní a jedinečný, že Národní Centrum Tkání a Buněk zohlednilo tento objev v rámci podaného patentu AmniPur.

Podařilo se také získat veškerá potřebná povolení od regulátorů a splnit velmi tvrdé požadavky pro vstup na evropský trh. Postupy, které v Brně vyvinuli, navíc nabízejí další možnosti využití u jiných nemocí, například u popálenin, na kterých hodlá vědecký tým pracovat v dalších letech.

Impuls nejen pro Česko

Lék byl hlavním impulsem pro vybudování sítě Institutů pro hojení ran a transplantace, která vzniká ve spolupráci s renomovanými lékaři v České republice i na Slovensku a bude se rozšiřovat i do dalších zemí v Evropě a dále po celém světě.

„Je to životní poslání každého lékaře – pomáhat pacientům –, a proto uděláme vše pro to, aby se lék se svými mimořádnými hojivými vlastnostmi dostal co nejrychleji k co nejvíce pacientům, kterých jsou tisíce,“ vylíčila další plány s převratným objevem Sekorová.