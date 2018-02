Nový objev náhražky lidské kůže by mohl najít uplatnění ve výrobě náhradních částí lidského těla, v robotice nebo produkci chytrých textilií.

„Má to široké využití. V určitém smyslu umožňuje smyslové vnímání jinak pasivním systémům,” řekl časopisu Newsweek vedoucí vědeckého týmu Jianliang Xiao.

Nejnovější elektronická kůže je v podstatě tenoučkým filmem vybaveným senzory, které dokážou měřit tlak, teplotu, vlhkost a proudění vzduchu, popisuje článek zveřejněný v časopise Science Advances. Materiál je vyroben ze tří komerčně dostupných sloučenin spojených do struktury potažené stříbrnými nanočásticemi.

„Když je e-kůže roztržena vedví, přidání tří sloučenin do ‚rány‘ jí umožní zahojit se opětovným navázáním vazeb mezi dvěma stranami. Struktura se tak obnoví a e-kůže je jako nová. Pokud je příliš poškozená, stačí ji uložit do roztoku, který ji rozpustí, aby materiál mohl být použit pro výrobu nové,” vysvětluje web The Verge.

Robotická chůva by mohla u dítěte poznat horečku



Podle autorů výzkumu by mohla elektronická kůže například umožnit případným robotickým chůvám rozpoznat, kdy má dítě horečku. „Když je dítě nemocné, robot se jej prostě může dotknout prstem a zjistit, jaká je jeho teplota,” řekl Xiao.

„Smysly jsou stěžejní, protože když na sebe budou lidské bytosti a roboti vzájemně působit, chceme mít jistotu, že roboti lidem neublíží,” dodal.

Experimentů s tvorbou lidské kůže je více, ve Španělsku ji například umějí vytisknout. Výzkumníkům z madridské Univerzity Karla III. se totiž loni ve spolupráci s firmou BioDan Group podařilo vyvinout 3D biotiskárnu, která vytváří právě lidskou kůži. [celá zpráva]

Nadějně vypadají v této souvislosti i nové kryty ran, se kterými přišli čeští vědci z Univerzity Pardubice. [celá zpráva]