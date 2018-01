„Nevím, zda je to praktická rostlina, ale daří se jí poměrně dobře,” sdělil deníku The New York Times vedoucí kurzu Edward Guinan.

Na pokusu pracovalo celkem 25 studentů. Jejich úkolem bylo zjistit, jaké rostliny by na Marsu mohly růst a v budoucnu zde živit potenciální cestovatele. Mladí vědci rostliny zasadili do květináčů s kopií půdy Marsu vyrobené v laboratořích na základě pozorování modulů amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Myslíme si, že velký potenciál má káva. studentka účastnící se pokusu

Její hlavní součástí je drcený čedič z prastaré sopky v Mohavské poušti. Květináče byly umístěny do univerzitního skleníku a částečně zastíněny speciální síťkou kvůli napodobení menší intenzity slunečního svitu na Marsu.

Marihuanu jim zatrhl



„Snažil jsem se přijít s nějakým projektem pro studenty, s něčím chytlavým a relativně snadným,” vysvětlil Guinan zrod nevšedního pokusu. „Pořád jsem jim říkal: Jste na Marsu, je tam kolonie a vaším úkolem je ji nakrmit. Všichni na vás spoléhají,” popsal americký astrofyzik.

„Jsou to studenti,” glosoval skutečnost, že se do experimentálního skleníku dostal také chmel. Marihuanu prý studentům zatrhl. Většina týmů v kurzu však zvolila dle jeho slov užitečnější plodiny jako sóju, mrkev nebo brambory. „Myslíme si, že velký potenciál má káva,” dodala jedna ze studentek.

Chmel. Ilustrační foto

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Guinan není prvním akademikem, který se snaží položit základy možného budoucího zemědělství na Marsu. Už před pěti lety to se slibnými výsledky začal zkoušet nizozemský výzkumník Wieger Wamelink. Předloni na půdě podobné povrchu rudé planety vypěstoval čtyři druhy zeleniny a obilí, které jsou podle univerzity ve Wageningenu vhodné k lidské konzumaci.

Studenti Villanova University budou v tomto semestru s experimentem pokračovat a plánují zasadit také ječmen, tedy druhou nezbytnou ingredienci budoucího marsovského piva.

Také zmíněná vesmírná agentura NASA doufá, že astronauti budou moci v rámci budoucích misí na Měsíc či právě Mars pěstovat vlastní zeleninu. I proto pro takové mise vyvíjí speciální skleník. [celá zpráva]

Podobných projektů je více. S americkými astronomy spolupracují například i peruánští vědci, kteří úspěšně pěstují brambory v podmínkách jako na rudé planetě. [celá zpráva]