Materiál Zerodur byl vyvinut pro výrobu velkých astronomických zrcadel na sklonku 60. let 20. století. Má minimální teplotní roztažnost i při vysokých výkyvech teploty, je vysoce chemicky stabilní, zároveň je možné ho s vysokou přesností leštit. Odrazná vrstva z hliníku či stříbra se na hladký povrch segmentů napaří teprve krátce před uvedením dalekohledu do provozu – a pravidelně se bude obnovována. Řada známých dalekohledů využívá zrcadla z materiálu Zerodur po celá desetiletí, včetně již fungující soustavy dalekohledů ESO/VLT (Very Large Telescope) v Chile.