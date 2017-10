„Předpokládám, že do konce října bude mít náš spolek tisícovku členů. Obdobná organizace na Slovensku, s níž spolupracujeme, má tři tisíce členů a působí již řadu let ve prospěch tamních pedagogů,“ uvedl Radek Sárközi, koordinátor iniciativy Pedagogická komora.

V nejbližší době se chce Pedagogická komora věnovat tématům jako propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace, iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe, dále navýšení rozpočtu školství na průměr zemí Evropské unie, což je o 25 procent víc než nyní, a narovnání platů učitelů na průměr EU, což je o 50 procent víc než v současnosti.

Chtěli by také snížit administrativní zátěž škol a cílem iniciativy je rovněž přijetí zákona o Pedagogické komoře, která by byla oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací pedagogických pracovníků. Měla by reprezentovat zájmy všech učitelů a stát se tak partnerem v jednáních s resortem školství.

Spolek již oslovil stávající organizace ve školství. Některé z nich vzniku profesní komory vyjádřily oficiálně podporu, a to Společnost učitelů českého jazyka a literatury, Olomoucká paleta, Etické fórum České republiky, Učitelské profesní sdružení či Slovenská komora učitelů. Další o tom jednají.

Neschválení kariérního řádu učitelů

Tým zakládající komoru již letos zorganizoval například petici proti nakonec neschválenému kariérnímu řádu učitelů, kterou podepsalo 21 609 kantorů z 1150 škol. První větší akce vznikajícího spolku přesvědčila většinu poslanců, aby kariérní řád neschválili, přestože jej podpořilo vedení školských odborů, Unie školských asociací CZESHA a s výhradami i Asociace ředitelů základních škol.

Ministr školství Stanislav Štech argumenty v petici – jako obavy z nedostatečného růstu odměňování učitelů a naopak návalu byrokracie – odmítl. „Tyto nepravdy se negativně dotýkají mnoha učitelů, kteří se na přípravě kariérního řádu podíleli, připomínkovali jej a zapojovali se do odborné diskuse,“ prohlásil v červnu. [celá zpráva]

Platy učitelů se staly i v letošním roce předvolebním tématem, jejich růst slibují veskrze všechny strany. ČSSD a lidovci chtějí během následujícího volebního období zvyšovat platy dle požadavků odborů, aby v roce 2021 činil průměrný plat pedagoga 130 procent průměrné celostátní mzdy. ANO slibuje navýšit mzdy na 150 procent stávající výše, podle ODS by se výdělek učitele měl zvednout minimálně na 35 tisíc. Průměrný plat učitele základních škol za loňský rok činil 30 509 Kč. [celá zpráva]

Letos v září se vládní koalice dohodla, že učitelé dostanou přidáno 15 procent. Kantoři si tak polepší v tarifech o 1610 až 5240 korun měsíčně. Ke zvýšení platů má dojít už od 1. listopadu. [celá zpráva]