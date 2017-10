Vědci přezkoumali staré snímky, u rovníku na Marsu zřejmě našli led

Výzkumný tým z laboratoře aplikované fyziky na Univerzitě Johnse Hopkinse v americkém státě Maryland přezkoumal stará družicová data z let 2002 až 2009 z vesmírného dalekohledu, takzvaného neutronového spektrometru sondy Mars Odyssey. V blízkosti rovníku rudé planety identifikovali něco, co by mohl být led. S odkazem na web Science News o tom informovala agentura Reuters.