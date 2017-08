Průměrná délka života geostacionární družice je tedy zhruba 15 let, u některých se ale objeví závada ještě značně dříve. Jiné naopak fungují bez problémů i delší dobu. U těchto bezproblémových ovlivňuje délku života zbytek paliva, které satelit potřebuje k udržení své orbitální pozice, opravení kursu a k bezpečnému přesunu mimo orbitální dráhu po dokončení mise.

Budoucí servis bez narušení provozu

Údržba a doplňování paliva satelitů na oběžné dráze tak představuje průlom a vhodný scénář pro budoucí vývoj nových družic. Vesmírný servis s minimálním narušením provozu satelitů je to, co satelitní operátoři hledají. Služba může zajistit větší flexibilitu při řízení a správě satelitní flotily, a to s minimálními výdaji a prodloužením maximální životnosti. Pokud se vše podaří.

Prvním komerčním zákazníkem, který bude využívat vesmírné služby pro doplňování paliva a údržbu satelitů, bude společnost SES, světový satelitní operátor s více než 50 geostacionárními satelity a 12 satelity na střední oběžné dráze.

„Servis družic na oběžné dráze je nejdůležitějším faktorem pro vývoj nové generace telekomunikačních družic. Umožní satelitním operátorům díky prodloužení jejich životnosti a možným kontrolám a opravám přímo ve vesmíru rozšířit stávající využití vesmírných zařízení,“ uvedl Carlo Tommasini ze společnosti SES.

Doplnění paliva pomocí robotických paží

Jak bude vesmírné doplňování paliva fungovat? Zařízení pro doplňování paliva bude podobné pohyblivé benzínové stanici, která bude schopná doplňovat palivo družicím pomocí robotických paží.

„Vesmírná čerpací stanice se přemístí na orbitální pozici satelitu, kde se připojí k jeho zadní části na dobu přibližně devíti dnů. Zatímco satelit bude i nadále poskytovat služby zákazníkům, automatická a dálkově ovládaná robotická ramena zkontrolují satelit, odkryjí tepelný plášť, uvolní ventily a doplní palivo. Po dokončení tankování se robot od satelitu odpojí a odletí. Satelit pak funguje samostatně a nadále slouží zákazníkům i za hranici obvyklé 15leté životnosti,“ vysvětlil Tommasini.

Společnost SES vyvíjí technologii spolu s dalšími odborníky na satelitní a telekomunikační technologie. Spolupráce s firmami MDA, SSL a SIS vyvrcholí v roce 2021, na kdy zprovoznění vesmírného tankovacího zařízení plánuje.