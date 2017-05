„V rámci Evropské unie se tomuto programu daří,” řekla při zahájení čtvrtečních oslav programu Erasmus na pražské Kampě ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Fungování a úspěch programu podle ní nemůže ohrozit ani brexit.

Rozšiřování působnosti programu



Erasmus je známý především organizováním zahraničních stipendijních pobytů studentů vysokých škol. V roce 2014 se ale jeho podoba změnila a zahrnula další programy.

Nynější rozšířený program Erasmus Plus, který Evropská komise vyhlásila na období let 2014 až 2020, podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

V roce 2014/2015 poprvé počet zahraničních studentů na českých školách převýšil počet mladých Čechů, kteří prostřednictvím Erasmu vyjeli do ciziny.

Evropská komise program v Česku dotuje 30 milióny eur (cca 825 miliónů Kč). Kromě vysokoškoláků se ho mohou zúčastnit i učitelé, učni, vedoucí mládeže, dobrovolníci nebo funkcionáři amatérských sportovních organizací. Nabízí i aktivity pro předškolní vzdělávání.

Nejoblíbenější je Německo



V Česku program funguje od akademického roku 1998/1999. Od té doby s ním za praxí a studiem vycestovalo zhruba 90 tisíc studentů, 30 tisíc zaměstnanců vysokých škol se zúčastnilo výukového pobytu či školení.

Zatímco v prvním roce s ním do zahraničí vyjelo 879 mladých lidí, v roce 2014/2015 to bylo již 6555, jejich počet dále každý rok mírně roste, uvádí DZS. Nejoblíbenější destinací je od začátku Německo. Dalšími populárními místy jsou Francie, Španělsko, Velká Británie, Portugalsko nebo Rakousko.

V posledním roce, za který má DZS k dispozici údaje, tedy 2014/2015, přijelo do ČR na studijní pobyt 6601 zahraničních studentů a 1739 na praktickou stáž. Poprvé tak počet zahraničních studentů na českých školách převýšil počet mladých Čechů, kteří prostřednictvím Erasmu vyjeli do ciziny. Nejvíce lidí přijelo údajně ze Španělska, Francie, Turecka, Německa a Polska.

Evropská komise vyčlenila na Erasmus Plus na roky 2014 až 2020 rozpočet ve výši 14,7 miliardy eur (389,12 miliardy korun). Zatímco do roku 2012, kdy program oslavoval 25 let, absolvovaly studijní pobyt v zahraničí tři milióny studentů, v novém šestiletém období by to měly být čtyři milióny zahraničních studijních pobytů a stáží.

V současnosti již komise připravuje nový program, který by měl následovat po roce 2020.