Jak udržet mysl i po padesátce v kondici? Cvičením

Ve zdravém těle zdravý duch, říkávali už sokolové před sto lety. A podle australských vědců měli rozhodně pravdu, alespoň co se starších lidí týče. Pokud je vám přes 50 let, je pohyb tím nejlepším, co pro sebe můžete udělat.