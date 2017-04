„Přeměna školního pozemku na plodící zahradu či zkrátka jen jarní příprava zahrady na setí a sázení půjde mnohem snáze, pokud se do práce zapojí pomocníci z řad rodičů a prarodičů. Pro všechny generace to může být skvělá zábava a příležitost ke společnému učení na zahradě. Ze zkušeností z několika škol víme, že prarodiče přinášejí na zahradu nejen své znalosti, ale také nadšení z toho, že mohou pomoci dobré věci,“ uvedl Tomáš Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Program zdravého školního stravování usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Funguje pod záštitou ministerstev životního prostředí a zemědělství. Zapojit se mohou mateřské, základní i střední školy.

Vypěstovat si vlastní ovoce

Podle Václavíka neexistuje lepší způsob, jak naučit děti jíst ovoce a zeleninu, než jim poskytnout příležitost vypěstovat si vlastní. Vyzval proto školy, aby do plánování akce aktivně zapojily své žáky. Ti společně s pedagogy vyberou, které bylinky a zeleninu chtějí na školní zahradě pěstovat.

Vybrané rostliny se budou moci využít nejen ve školní kuchyni, ale také v rámci hodin vaření nebo v rámci vyučování v jiných předmětech.

Zapojením se do akce a zveřejněním fotek a článku na svém školním blogu na webu Skutečně zdravé školy se zúčastněné školy mohou zapojit do soutěže o ceny. Akce je určena pro všechny školy zapojené do programu Skutečně zdravá škola. K 21. dubnu je to 257 škol z celé ČR.

Pobyt na školní zahradě má pro děti řadu pozitivních vlivů. Pohyb zvyšuje psychickou i fyzickou odolnost dětí, přírodní prostředí zahrady a zdravá míra rizika podporují rozvoj řady schopností a dovedností, rozvíjejí motoriku, kreativitu a sebevědomí žáka. Na zahradě objevují zákonitosti přírody, péče o ni je učí odpovědnosti.