Kdo holduje sladkým a mastným jídlům, ten přibere. To už dnes asi nikoho nepřekvapí. Vědci z University of California v Riverside ovšem podrobili přejídání a obezitu důkladnému zkoumání, aby odhalili procesy, které stojí v pozadí pandemie tloustnutí.

Soustředili se na endokanabinoidy a výzkum potvrdil, že při tloustnutí hrají roli.

Svou studii vědci zveřejnili v časopise Physiology & Behavior s tím, že by se do budoucna chtěli soustředit na to, jaké složky v našich jídlech způsobují zvýšení hladiny endokanabinoidů v těle a následné přejídání.

Endokanabinoidy – šedé eminence v pozadí

Vědci zjistili, že za přejídáním a obezitou stojí změny v endokanabinoidní soustavě.

O co se přesně jedná? Těla všech savců si od pradávna vytvářejí látky na bázi mastných kyselin zvané endokanabinoidy. Jsou to látky chemicky příbuzné kanabinoidům, tedy účinným látkám obsaženým v rostlinách konopí. Těla savců si tedy sama vyrábí látky, které se nacházejí v marihuaně.

Tyto endokanabinoidy se v těle vážou na kanabinoidové receptory a jejich prostřednictvím působí na organismus. Endokanabinoidní soustava působí v celém těle – v mozku stejně jako v dalších orgánech, tkáních a buňkách imunitního systému. V každé tkáni a v každé buňce funguje jinak, ale její cíl je vždy stejný: nastolení a udržení rovnováhy v organismu bez ohledu na změny ve vnějším prostředí.

Podílí se na kontrole mnoha fyziologických funkcí, jako je příjem potravy nebo energetická rovnováha v těle. A jak se zdá, velkou úlohu hraje ve sklonech k přejídání a tloustnutí. Každý kuřák marihuany ví, že po jointu ho za nějakou dobu přepadne vlčí hlad. Proto se koneckonců v mnoha státech světa používá konopí jako pomocná léčba u lidí, kterým AIDS nebo rakovina způsobují nevolnosti a odpor k jídlu.

Tlusté myši se dál přejídaly

Vědci z University of California v laboratoři jednu skupinu myší krmili běžným krmivem pro hlodavce s nízkým obsahem tuků a sacharidů, zatímco druhé skupině dávali k jídlu po dva měsíce běžnou „západní stravu“. Myši z této skupiny rychle přibývaly na váze, až se staly obézními.

Navíc vykazovaly známky hyperfágie, což znamená, že přijímaly výrazně více kalorií a vyžadovaly významně větší porce, které spotřebovávaly mnohem rychleji než myši z druhé skupiny. Jinými slovy, hlodavci krmení západní stravou se naučili přejídat a potravu do sebe doslova házet.

„Tato hyperfagická odpověď organismu na západní způsob stravování šla u myší ruku v ruce s významně zvýšenou hladinou endokanabinoidů v jejich tenkém střevě a v krvi,“ vysvětluje profesor Nicholas V. DiPatrizio.

„Nezdravá strava u nich odstartovala zvýšení hladiny endokanabinoidů, což vedlo k dalšímu přejídání. My jsme ale přišli na to, že když se v periferních orgánech, jako jsou střeva, podařilo zablokovat aktivitu endokanabinoidů léky, které utlumují činnost kanabinoidových receptorů v těle, dosáhli jsme toho, že myši začaly přijímat potravu normálně. Tedy, že i obézní myši krmené západní stravou znormalizovaly svoje jídelní návyky až na úroveň štíhlých myší krmených směsí pro hlodavce,“ dodal.

Dlouhá cesta ke štíhlejšímu světu

Výzkum by měl přispět k boji s obezitou. Už kolem roku 2000 si vědci hodně slibovali od léku rimonabant, který fungoval na podobném principu, tedy – blokoval endokanabinoidní receptory.

Měl usnadnit hubnutí a tak chránit lidi před kardiovaskulárními chorobami. Bohužel však už ve fázi klinických studií bylo zjištěno, že u pacientů výrazně zvyšuje riziko těžkých depresí a testování bylo po roce ukončeno.

„Na hubnutí zabíral rimonabant obstojně,“ říká profesor DiPatrizio. „Bohužel ale tento lék účinkoval nejen v periferních orgánech, ale také v mozku,” dodal.

Experti proto začali pátrat po látce, která by takovéto problémy nezpůsobovala. „Použili jsme jiný typ endokanabinoidních blokátorů s názvem AM6545. Ten působí pouze lokálně a do mozku se vůbec nedostane. Vyhneme se tím nepříjemným neurologickým a psychiatrickým vedlejším účinkům,“ řekl DiPatruzio

Dali ji myším zvyklým na pořádné porce tuků a sacharidů, které jsou obsažené v západní stravě, a uspěli. Jejich těla si prostě sama řekla, že mají dost.

Výsledky studie by rádi přenesli na lidi. Takový výzkum ale zabere čas a případné bezbolestné hubnutí s pomocí regulace endokanabinoidní soustavy je daleko.