Znáte charitní šatníky? Zbaví vás nepotřebných věcí a pomohou lidem v nouzi

Máte v šatníku věci, které už dlouho nenosíte? Tak se rozhodnete je rozdat, prodat a nebo vyhodit do popelnice. To je velká škoda. V České republice fungují tzv. charitní šatníky, které můžete využít. A nejen na oblečení, odnést do nich můžete i další věci ze svého domova, které vám už neslouží.