Zloděje firemního auta na Zlínsku pomohl zadržet zaměstnanec společnosti

„Mladíci ve věku od devatenácti do čtyřiadvaceti let v období od 12. prosince 2019 do 5. ledna letošního roku odcizili ze tří prodejen různé druhy nářadí a alkoholu, v Napajedlech se 14. ledna zmocnili firemního osobního vozidla, které užívali do následujícího dne,“ informovala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.