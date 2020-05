Zlínští radní rozhodli: letní provoz v MHD zůstane až do konce srpna

Nepředpokládá se, že by se množství cestujících ve vozidlech MHD do června vrátilo k původnímu stavu před koronavirovou krizí.

„Vzhledem k aktuální pandemické situaci související s nemocí COVID-19 a vyhlášenému nouzovému stavu bylo na základě příslušného nařízení vlády rozhodnuto krizovým štábem statutárního města Zlína o omezení rozsahu provozu MHD po dobu trvání nouzového stavu, a to tak, aby byl provoz MHD realizován podle jízdních řádů odsouhlasených pro období letních prázdnin. Protože ještě i po skončení nouzového stavu přetrvává výrazný pokles počtu cestujících v MHD, je z hlediska ekonomické optimalizace nákladů vhodné ponechat nadále snížený rozsah provozu MHD podle letních jízdních řádů až do 31. srpna 2020,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.

„Jsme dohodnuti s DSZO na průběžném pořizování průzkumů obsazenosti vozidel MHD a ověřování, zda je kapacita provozu MHD podle tzv. letních jízdních řádů pro cestující dostatečná. Kdyby někde vznikla potřeba posílení, bude ji DSZO operativně řešit. Pokud by posilových spojů mělo být moc, tak po dohodě by DSZO mohlo do 3 dnů přejít na běžné jízdní řády. Zatím se však ukazuje, že dokud se plně neobnoví výuka ve všech školách, a to bude až od dalšího školního roku, počty cestujících nebudou tak vysoké, aby to vyžadovalo návrat k běžným jízdním řádům pro pracovní dny,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.