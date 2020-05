Zlínské náměstí čeká proměna, příprava revitalizace se posunula do další fáze

Protože jde nejen o úpravu povrchů a vybudování velké podzemní stavby, ale dojde i k výraznému zásahu do všech v náměstí umístěných podzemních sítí, bude projekční a inženýrská činnost rozložena odhadem do příštích dvou let. K zahájení prací tedy nedojde před oslavami jubilejního 700. letého výročí první písemné zmínky o Zlíně.