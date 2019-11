Zlínské divadlo oslaví 30 let svobody

Už nyní je ve foyer k vidění i výstava fotografií Revoluce 89 ve Zlíně. Přístupná je až do 30. listopadu.

Ve 21.30 zve MDZ do Dílny na komorní Večer s písničkami Karla Kryla . „Jeho tvorba patří neodmyslitelně k době Sametové revoluce a tématu svobody, které připomínáme v celé sezóně,“ řekl umělecký šéf MDZ Patrik Lančarič.

Divadlem pracujících po stopách Občanského fóra provede 16. 11. v 10.00 herec Rostislav Marek, který byl jedním z hlavních aktérů sametového dění ve Zlíně. Vstup na tuto unikátní prohlídku prostor, kde vznikalo zlínské OF, je volný, ale kapacita z organizačních důvodů omezená. Nutná je rezervace na jurcova@divadlozlin.cz.

Inscenaci Jednou budem dál , která s nadhledem, humorem a sarkasmem a formou na pomezí muzikálu, kabaretu a revue mapuje 30 let bizarního panoptika kotrmelců jedné společnosti, od okamžiku sametového cinkání klíči až po dnešek, uvede MDZ 16. 11. v 19.00 v české premiéře.

Od 15. do 17. 11. se budova divadla vrátí v čase o 30 let později. Zaměstnanci MDZ podle dobových fotek budovu divadla oblečou do stejného kabátku, jaký měla v listopadu 1989, včetně ručně psaných transparentů.