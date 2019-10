Zlín Design Market otevře své brány na zámku o víkendu

Kromě samotné prodejní přehlídky je připravený bohatý doprovodný program. Příležitost k tvoření dětem i dospělým nabídne řada workshopů. Ty se budou věnovat quillingu, malování na sklo, porcelán či plátěné tašky, výrobě papírových přání, náramků z korálků, linorytu, gravírování do dřeva či řezbářství. Recyklační workshop naučí vyrábět peněženky a tašky z vyřazených reklamních bannerů.

Prodejní výstava Zlín Design Market bude mít otevřeno v sobotu 12. října od 10 do 20 hodin a v neděli 13. října od 10 do 16 hodin. Vstupné na oba dny je 50 Kč, děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P zdarma.