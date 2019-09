Zlatý dabl z Masteru moderních šipkařů v podání Elišky Hlavaté a Petra Pašty

Také Nominační Master, který je jednou z cest do příští TOPky, nabídl interesantní podívanou. Příjmení Melicharová bylo skloňováno již mnohokrát, a to především ve spojení s křestním jménem Nicol. Ta ohromila šipkařskou veřejnost v loňském roce, kdy se nejprve v březnu nominovala do TOPky, aby ji hned vzápětí v květnu vyhrála. Tenkrát ji chyběl do oslav třináctých narozenin necelý měsíc.