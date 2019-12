Zimní Bigboš oživí skvělou muzikou vánoční čas

Šanci ukázat, co umí, dostane mladá partička White fruit honey, kteří mají sice anglický název, ale zpívají česky. Broumovským hudebním fajnšmekrům se poprvé představí M’Alone, alternative-rock z Hradce Králové, a hlavní hvězdou programu bude Volant, punk rockové uskupení, které je na české scéně již přes 20 let. Závěr večera pak bude patřit DJ setu Kuby a Vojty z kapely Kluci, kteří sklidili velký úspěch na letošním Rock for People.