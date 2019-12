Ženy podpořily 13. ročník charitativního projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou

„Z této poslední řady ke mně účinkující přišli jen párkrát. Byli u mě tak jednou dvakrát a pak přestali chodit. Všichni se rychle učili a bylo to skvělé. Do Tvoje tvář má známý hlas se nevybírají vyloženě všestranní talenti, protože by nebylo na co koukat. Ale myslím si, že tento ročník byl zajímavý tím, že všichni měli tolik práce, že za mnou nestíhali chodit,“ vysvětlila Finková.