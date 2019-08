Zemřela zpěvačka Zorka Kohoutová. Jejím prvním manželem byl Karel Valdauf

„Bylo to pro mne zábavné a hlavně poučné, hlavně jsem se na jevišti a před lidmi otrkala. Poté jsem v roce 1954 dostala angažmá v Orchestru Karla Valdaufa jako konferenciérka. Valdauf si záhy všiml, že taky slušně zpívám - i když to byly taneční písničky vesměs z repertoáru Orchestru Karla Vlacha. K lidovce jsem tehdy ještě díky svému mládí neměla takový vztah. A byl to právě Karel Valdauf, který ve mně vztah k lidovce a dechovce probudil. Začal pro mě skládat, šít - jak se říká - písničky na míru. Měla jsem úspěch a tak to celé začalo. Karel se do mě zamiloval a my se vzali,” vzpomíná Zorka Kohoutová, která ještě před kariérou zpěvačky zkusila krátce profesi modelky. Vedle toho ráda a dobře tancovala, o čem svědčí třetí místo v republikové soutěži.