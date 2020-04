Zdraví, štěstí, radost ze života a lásku najdete především v hloubce svého nitra, říká Tomáš Kympl

Má to však za následek, že se nějak hůře orientuji v čase. Nevím, jestli je neděle nebo čtvrtek, který je měsíc, natož datum. Zatím je to však v normě - reaguji na světlo, jako bičíkovci, říká hudebník.

S radostí určitě se všemi - prostě proto, že muzika je můj svět. Neopakovatelné pro mě bylo nahrávání, ale i lidské setkání s Peterem Dvorským, Jiřím Suchým, Danem Landou, Davidem Krausem nebo Jirkou Kornem. Máme zde obrovskou spoustu šikovných lidí s nekonečným potenciálem. Jednu bezva hudební vzpomínku mám také s vynikajícím bubeníkem Eltona Johna. Při setkání po koncertě přišla řeč na klasickou hudbu a on si vzal do ruky ležící kytaru jiného muzikanta a z hlavy začal brilantně hrát klavírní preludium J. S. Bacha. Byl to úžasně fascinující moment, vševypovídající o talentu světových hudebníků.

Většina hudebních snů se mi postupně plní, některé určitě jinou formou, než byla původní představa, ale i to je na životě senzační - neustálá proměna někam, kde je to nové a kde to neznáte. A tak se s vděkem těším na vše, co přijde. Chyby a smutné události se snažím brát jako své učitele a z dobrého se raduji jak o život. Věřím, že nás i přes všechny dnešní těžké zkoušky, určitě čeká skvělá budoucnost!