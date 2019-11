Zázemí pro celou rodinu nabízí ve Vítkovické nemocnici nový rodinný pokoj na šestinedělí

„Vybavení pokoje jsme přizpůsobili k účelu rodinného pobytu, a to na základě dotazů maminek, které kojily starší dítě a chtěly s ním být hospitalizovány, nebo šlo o alternativní maminky a nepocházely z Ostravy. Rodinný pokoj má dvě lůžka, sociální zařízení, přebalovací pult, obývací stěnu, TV, rádio, lednici, mikrovlnou troubu a skládací postýlku pro dítě do tří let,“ popisuje Mgr. Daniela Drgová, staniční sestra porodnicko-gynekologického oddělení Vítkovické nemocnice.

Pro účely celodenních návštěv mají nadstandardní pokoje rozšířené návštěvní hodiny od 9 do 21 hodin. „Starší dítě s tatínkem docházejí za maminkou na návštěvy, hrají si tam a jsou spolu celý den. Pokoj je totiž velký a slunný,“ pochvaluje si Mgr. Daniela Drgová.

Kromě nadstandardních pokojů disponuje oddělení šestinedělí osmi dvoulůžkovými pokoji, které jsou bezplatné a návštěvní hodiny mají od 10 do 11 hodin a od 15 do 18 hodin. Na všech pokojích funguje rooming-in, což je společný pobyt maminky s dítětem 24 hodin denně, který přispívá k snazšímu zvládnutí kojení a celkové péče o novorozence, a to za pomoci zkušeného personálu.