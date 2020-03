Zápisy do prvních tříd budou v Bohumíně bez dětí i rodičů

Ministerstvo školství doporučilo minulý týden základním školám, aby upustily od tradičních postupů při zápisech do prvních tříd. Nejen děti, ale ani rodiče by do budov škol vůbec chodit neměli. Ministerského doporučení se bohumínské školy drží. Ve městě tak letos proběhne pouze formální část zápisů, tedy vyplnění nutných „lejster“.

„Každá škola si stanovila vlastní postup při zápisech prvňáčků. Pokud by tento způsob některým nevyhovoval, některé školy nabízí možnost zaslání vyplněného tiskopisu poštou, popřípadě vhození do připravené schránky. Shodný je pouze termín, kdy mohou rodiče vyplněné žádosti odevzdat. Mají na to vyhrazený čas od 1. do 10. dubna. Formuláře najdou na webových stránkách jednotlivých škol,“ upřesnila vedoucí odboru školství bohumínské radnice Pavla Skokanová.