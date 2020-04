Zápisy do mateřinek i přípravné třídy se v Bohumíně uskuteční na začátku května

Navíc v Bohumíně počítají s tím, že nově otevřou i třídu pro nejmenší děti, které ještě neměly tři roky. Zároveň bude ve městě opět fungovat přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky.

„Na základě protikoronavirových opatření se letos uskuteční zápisy do mateřských škol pouze formálně. Rodiče ani děti se jich osobně nezúčastní. Konkrétní informace lze získat na webových stránkách jednotlivých školek. Rodiče nemusí aktuálně dokládat potvrzení o očkování dítěte. Stejně tak je možné dodat později i potvrzení poradenského pracoviště u dětí, které budou navštěvovat přípravnou třídu,“ uvedla vedoucí odboru školství bohumínské radnice Pavla Skokanová.

Upozornila, že pro předškoláky je docházka do mateřské školy povinná. Týká se to těch dětí, které se narodily v době od září 2014 do srpna 2015.

Novinkou v předškolním vzdělávání by v Bohumíně mělo být otevření třídy pro nejmenší děti. „Fit školka, která má pro nadcházející školní rok dostatek volných míst, chce zřídit třídu pro nejmenší děti. Je určena zejména maminkám, které se chystají od září do práce a jejich děti ještě nemají tři roky,“ doplnila Skokanová s tím, že v letošním školním roce dochází do deseti bohumínských školek přes 600 dětí a i pro nadcházející období bude kapacita dostatečná.

Pokračovat bude i přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky, která odstartovala vloni v září. Ve spolupráci s městem ji otevřela Benešova základní škola. Reagovala tak na vysoký počet dětí, pro něž rodiče žádají odklad školní docházky. Letos rodiče zapsali do prvních tříd opět na 200 prvňáčků, ale u 30 z nich požadují odklad docházky ještě o rok.

Výuka v přípravné třídě probíhá v bývalé polské škole v Masarykově ulici a nabízí rodinné prostředí s malou tělocvičnou a velkou zahradou s altánem. „Výhodou je individuální přístup, systematická příprava zaměřená na rozvoj jemné motoriky, chápání časových sousledností a prostorové orientace a také na spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi dětmi,“ sdělila ředitelka Benešovy základní školy Barbora Bolcarovičová s tím, že zápis do přípravné třídy se řídí stejnými pravidly jako zápis do mateřských škol.

Rodiče mohou přihlásit do přípravné třídy i ty děti, které nepatří do spádové oblasti Benešovy školy a do první třídy budou docházet jinam. To platí i pro děti z Rychvaldu či Dolní Lutyně. Až přípravná třída uspokojí bohumínské zájemce, mohou mimobohumínské děti doplnit zbylá volná místa. Kapacita je 15 míst.