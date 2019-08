Zaniklá osada Königsmühle ožije landartovým festivalem. Vystoupí i kapela Zrní

Tzv. sudetský landart bude v bývalé osadě Königsmühle, česky Králově mlýně přezdívaném také jako Konimlejn, k vidění už příští víkend od 23. do 25. srpna. Ruiny šesti domů a mlýna, obklopené krásnou přírodou, ožijí nejrůznějšími uměleckými díly a sochami všeho druhu. Česko-německý festival landartu se tu koná díky desítkám dobrovolníků a milovníkům Krušnohoří ze všech koutů Česka, a to každý rok vždy na konci léta.

„O umění, které znáte z galerií, se rozhodně nejedná. Landartem může být dřevo, klacíky nebo třeba kytičky a mech. Záleží na kreativitě umělců. Minulý ročník se splétala tráva do copánků nebo se tesalo ze dřeva. A opravdu to není jen zábava pro děti – při práci uvidíte renomované české landartisty. Naopak vaše děti si mohou zkusit rýžování v potoce, malování, vyřezávání do dřeva i balancování s kameny,“ říká Petr Mikšíček, zakladatel a programový ředitel festivalu, který svojí filmovou tvorbou mj. přispěl k zapsání Krušnohoří na seznam UNESCO.